5000 Personen an ETH-Drohnentagen

Drohnen aller Art konnten an dem Anlass der ETH Lausanne bestaunt werden. © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Über 5000 Personen haben am Wochenende an den ersten Drohnentagen der ETH Lausanne (EPFL) teilgenommen. In einem Wettkampf wurde am Sonntag der schnellste Drohnenpilot der Schweiz erkoren.