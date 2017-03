Ein teurer Ausflug: Der Sachschaden beträgt über 50'000 Franken. © KAPO Aargau

Teurer Unfall: Ein Junglenker hat am Samstagmorgen zwischen Birrwil und Beinwil am See AG bei einem Überholmanöver die Kontrolle über seinen Boliden verloren und stürzte eine Böschung hinunter.