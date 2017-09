Bei dem Sturz in die Tiefe wurde der Lenker aus dem Fahrzeug geschleudert. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. © Kapo UR

Ein 52-jähriger Lenker ist am Freitag in Realp UR bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sein Auto geriet aus unbekannten Gründen über die Strasse hinaus und stürzte 200 Meter in die Tiefe. Der Mann wurde aus dem Auto geschleudert und zog sich tödliche Verletzungen zu.