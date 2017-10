Im bernischen Romont ist in der Nacht auf Sonntag ein 55-jähriger Autofahrer bei einem Selbstunfall ums Leben gekommen. (Symbolbild) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

In Romont im Kanton Bern ist in der Nacht auf Sonntag ein 55-jähriger Autolenker zunächst in eine Mauer und anschliessend in einen Kandelaber geprallt. Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle. Ein medizinisches Problem steht im Vordergrund.