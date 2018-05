56-Jähriger stirbt bei Kranunfall

Mehrere Arbeiter waren auf einer Baustelle an der Hauptstrasse in Ermatingen mit Betonieren beschäftigt. Dabei stürzte der Ausleger des Baukrans ein und traf einen Arbeiter am Kopf. Der 56-jährige Schweizer erlag noch am Unfallort den Verletzungen. Wieso der Ausleger krachte ist noch unklar.



Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau aufgeboten. Zudem war auch ein Sachverständiger der Suva am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führt eine Strafuntersuchung.