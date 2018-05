56-Jähriger stirbt nach Gewaltverbrechen

Seine Vermieterin fand die Leiche des 56-jährigen Mannes am Montagabend gegen 18.15 Uhr in seiner Wohnung in Mühlhausen-Ehingen bei Singen. Das Opfer wurde inzwischen obduziert und wies laut der Konstanzer Polizei deutliche Anzeichen äusserer Gewalteinwirkung auf. Eine 50-köpfige Sonderkommission geht davon aus, dass der Mann zuletzt am Dienstag vergangener Woche lebend gesehen wurde.

Die gesicherten Spuren haben die Ermittler zu einem 37-jährigen Familienmitglied geführt, das am Dienstag vorläufig festgenommen wurde. Die Haftrichterin ordnete Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen an.

(Polizei Konstanz/red.)