Wegen des Arbeitsunfalls beim Schleifen verlor ein 57-Jähriger viel Blut. © Kantonspolizei Graubünden

Ein 57-jähriger Mann hat sich in Guarda im Unterengadin mit einem Winkelschleifer verletzt. Er verlor viel Blut, befindet sich aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr.Der Mann hatte am Mittwoch auf dem Vorplatz seines Hauses Holzbretter mit einem Winkelschleifer bearbeitet.