Selbstunfall auf Weg nach Oberhofen: Die 58-jährige Lenkerin konnte nur noch tot geborgen werden. © map.geo.admin.ch

Eine 58-jährige Autolenkerin ist in der Nacht auf Samstag bei einem Selbstunfall in Oberhofen am Thunersee ums Leben gekommen. Ihr Wagen geriet von der Strasse ab, fuhr durch einen Wassergraben und prallte in einen Baumstrunk.