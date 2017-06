6. Podestplatz im 7. Rennen für Tom Lüthi

Gewonnen wurde das 23-Runden-Rennen in Montmelo vom Spanier Alex Marquez, der einen Start-Ziel-Sieg feierte und 3,525 Sekunden vor dem Italiener Mattia Pasini, dem Sieger des Rennens vor einer Woche in Mugello, über die Ziellinie fuhr. Lüthi lag weitere 0,870 Sekunden zurück.

Da WM-Leader Franco Morbidelli sich nur im 6. Rang klassieren konnte, liegt der Italiener in der Gesamtwertung nur noch sieben Zähler vor dem Schweizer 125er-Weltmeister von 2005. Morbidellis Teamkollege Marquez, der kleine Bruder von MotoGP-Champion Marc Marquez, hat ebenfalls nur noch 20 Punkte Rückstand.

Die zwei anderen Moto2-Schweizer Dominique Aegerter und Jesko Raffin klassierten als 17. und 24. ausserhalb der Punkteränge. Aegerter verlor damit einen WM-Platz und liegt noch an 8. Stelle. Neben Lüthi war der 26-jährige Oberaargauer der einzige Fahrer im Moto2-Feld, der in diesem Jahr immer in die Punkteränge gefahren war.

In der Moto3 feierte Honda einen fünffachen Triumph. Der Spanier Joan Mir führt nach seinem vierten Saisonsieg in der Gesamtwertung bereits 45 Punkte vor dem Italiener Romano Fenati (133:88), der 0,191 Sekunden hinter Mir als Zweiter die Ziellinie überquerte.

