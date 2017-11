6 wärmende Getränke für den Winter

In Zusammenarbeit mit:

1. Heisser Kakao mit Marshmallows

Dieses Heissgetränk mit einem süssen Topping wird von Kindern und Erwachsenen gleichermassen heiss geliebt. In den USA und Grossbritannien wird die Leckerei traditionell vor dem Zubettgehen getrunken. Wetten, dass es auch bei dir ein wohliges Gefühl der Müdigkeit auslöst und dich zufrieden ins Bett sinken lässt?

Zum Rezept.

2. Hot Caipirinha

Bei diesem heissen Drink, der ruckzuck zubereitet ist, geht definitiv die (Winter)-Sonne auf. Der brasilianische Cocktail zaubert auch in die urchigste Alphütte Samba-Feeling.

Zum Rezept.

3. Der weltbeste Glühwein

Unsere Grossmutter hat in der Advents- und Weihnachtszeit ihre Gäste regelmässig mit Glühwein verwöhnt. In einem alten Rezeptbuch haben wir nun ihre geheimen Zutaten entdeckt. Wetten, dass du mit diesem alten Familienrezept deine Liebsten in der Vorweihnachtszeit ebenfalls begeistern wirst?

Zum Rezept.

4. Apfelpunsch

Ob mit oder ohne Alkohol: Frischer Apfelpunsch gehört für uns zum Winter wie die weissen Schneeflocken. Mit frischen Apfelstückchen versehen, wird er zu einem fruchtigen Hochgenuss, der uns gleichzeitig an kalten Tagen wunderbar aufwärmt.

Zum Rezept.

5. Hot Cosmopolitan

Hol dir mit diesem heissen Drink an einem kalten Winterabend urbanes New Yorker Feeling in dein Zuhause bzw. an deine Party. Fans des herb-süssen Cocktails werden auch von dieser Variante begeistert sein.

Zum Rezept.

6. Weisse Himbeer-Schokolade

Wir waren schon immer Fan der fruchtig-süssen Kombination von Himbeeren und weisser Schokolade. Bei diesem heissen Milchgetränk harmonieren die beiden Aromen ebenfalls perfekt miteinander. Wie die Schokolade schmelzen auch wir beim Genuss dieser Verführung regelrecht dahin.

Zum Rezept.