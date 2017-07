Martina Hingis hat bereits 60 Doppel-Titel auf der WTA-Tour gesammelt © KEYSTONE/AP PA/STEVEN PASTON

Martina Hingis feiert in Eastbourne einen Jubiläums-Erfolg auf der WTA-Tour. Die Ostschweizerin holt sich am englischen Rasenturnier den 60. Doppel-Titel ihrer Karriere. Zusammen mit der Taiwanesin Chan Yung-Jan gewann Hingis den fünften gemeinsamen Titel in den letzten vier Monaten.