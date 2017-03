Waldbrand in Chile: Tausende auf der Flucht

Die Feuerwehr versucht, den Wldbrand im chilenischen Badeort Viña del Mar unter Kontrolle zu bringen. © KEYSTONE/EPA EFE/RAUL ZAMORA

Ein neuer Waldbrand in Chile hat tausende Menschen in die Flucht getrieben. Wie Einsatzkräfte am Montag mitteilten, war das Feuer am Wochenende in Viña del Mar, einem beliebten Badeort in der Nähe der Hafenstadt Valparaíso, in einem Waldgebiet ausgebrochen.