61-jähriger Mann soll Lebenspartnerin getötet haben

Eine 64-jährige Frau wurde am Mittwoch in Adliswil ZH mutmasslich von ihrem Mitbewohner getötet. (Archiv) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Eine 64-jährige Schweizerin ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei von ihrem Mitbewohner in der gemeinsamen Wohnung in Adliswil ZH getötet worden. Der 61-jährige Mann wurde in Untersuchungshaft genommen. Er bestreitet die Tat.