61 Tote bei Mexiko-Beben – «Katia» trifft auf Land

Vorboten von "Katia" im mexikanischen Tecolutla bringen starken Regen © KEYSTONE/AP/EDUARDO VERDUGO

Die Zahl der Toten des Erdbebens in Mexiko ist gemäss Behörden auf mindestens 61 gestiegen. Laut Landwirtschaftsminister Jose Calzada wurden zudem allein in dem am stärksten betroffenen Bundesstaat Oaxaca mindestens 250 Menschen verletzt.