Am vergangenen Sonntag, den 12. November 2017, waren die Tomaros im Forum Ried in Landquart mit ihrem neuem Album «Liebe das Leben» im Gepäck auf Tour. Es gibt kaum eine Tanzband in der Schweiz, die so voller Leidenschaft Musik macht. Sie bewegten mit ihren besten Hits die Fans und überzeugten mit ihrer Ehrlichkeit und Offenheit.