662 Doubles von «Charlot» sollen am Genfersee Rekord aufstellen

Melone, Schnauzbart und Spazierstock: Einige der 662 versammelten Doubles von "Charlot" posieren für ein Gruppenbild. © Keystone/LAURENT GILLIERON

Seit einem Jahr gibt es in Corsier-sur-Vevey VD am Genfersee das Museum «Chaplin’s World». Seinen ersten Geburtstag hat es mit einem Rekordversuch begangen: So viele Doubles von «Charlot» wie noch nie zuvor sollten sich an einem Ort versammeln.