Kündigung einer Botschafterin war rechtens

Eine gekündigte Botschafterin klagte vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen den Bund. Das Gericht bestätigte aber die Kündigung. Die Frau bezog zu viele Ferien und ihre Spesenrechnung wies grosse Unregelmässigkeiten auf. © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Kündigung der Schweizer Ex-Botschafterin in Venezuela bestätigt. Die Frau arbeitete von 2013 bis 2015 in Caracas und wurde wegen Verletzungen der Berufspflichten in die Schweiz zurückberufen und gekündigt.