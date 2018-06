7 Facts zum Kinderfest

1. Ein langer, langer Weg

Vom Spisertor bis zur Kinderwiese braucht man normalerweise gerade mal zwanzig Minuten. Nimmt man am Umzug teil, dauert der Spaziergang um einiges länger. Der Umzug braucht für dieselbe Strecke 1,5 Stunden.

2. Anzahl Rosen bestimmt Beliebtheit der Lehrer

Auch die Lehrer der Volksschulen laufen am Kinderfest-Umzug mit. Angeführt werden die Schulen vom Tafelträger, dann folgen die Schulleiter und die Lehrer mit den Kindern. Eltern drücken ihre Wertschätzung aus, in dem sie den Lehrern Rosen schenken. Wer beliebt ist, bekommt mehr Rosen.

3. Ausfall im Jahr 1914

Im Jahr 1914 brach der erste Weltkrieg aus. Dieser hat die soziale und wirschaftliche Lage St.Gallens nachhaltig beeinflusst. Die Stickereiindustrie litt besonders darunter. Luxuskleider waren nicht mehr gefragt und die Textilexporte kamen fast vollständig zum Erliegen. Grosse Teile der Bevölkerung lebten jedoch davon. Armut und Arbeitslosigkeit dominierten die Stadt. Deshalb war kein Geld vorhanden, um das Kinderfest durchführen zu können.

4. Genaue Kleidervorgabe für Kinder

Die Kleidung der Schüler ist genaustens geplant. Die Röckchen der Mädchen dürfen nicht länger oder kürzer als eine handbreit oberhalb des Knies sein. Die Socken müssen farblich zu den Schuhen passen. Als Oberteil sind Hemden/Blusen mit kurzen Ärmeln gewünscht. Das Outfit wird dann mit in die Schule gebracht und vorgezeigt. Anschliessend bleibt die Kleidung bis zum Festtermin in der Schule.

5. Kinderfest war auch Militärparade

Das Kinderfest war im Laufe der Schulreformen des beginnenden 19. Jahrhunderts aus verschiedenen älteren Festbräuchen entstanden. Darunter war auch das Fest «Eggen», eine Art Musterung für den Waffendienst. Daran nahmen Knaben nach ihrer letzten Schulprüfung teil. Bis zum zweiten Weltkrieg war das Kinderfest also auch eine Militärparade. Vor dem grossen Krieg war Nationalismus und Militärbegeisterung noch stark verbreitet, was sich danach schlagartig änderte. Deshalb verzichtete man zukünftig auf die Teilnahme des Militärs. Einzig die Tradition der Kanonenschüsse, welche von der Falkenburg, vom Menzlehang und vom Burenbüchel abgeschossen werden, ist davon erhalten geblieben.

6. Kinderfestwurst zu gross für Kinder

Für das Kinderfest werden rund 30’000 extragrosse Würste produziert. Die St.Galler Bratwurst ist 110 Gramm schwer, eine normale Olma-Bratwurst wiegt 160 Gramm und die Kinderfestbratwurst hat ein Gewicht von 220 Gramm. Was gut gemeint ist, überfordert aber so mancher Kindermagen. Deshalb wird seit einigen Jahren eine kleinere Variante angeboten.

7. Bühne ist in der Stadtstruktur aufgebaut

Am Kinderfest nehmen die städtischen Primar- und Oberstufen teil. Die Kantonsschulen haben zwar ebenfalls frei, nehmen aber an den Festlichkeiten nicht teil. Auch das Schulhaus Flade ist nicht mit dabei. Die drei Bühnen auf der Kinderfestwiese sind in der Struktur der drei Schulkreise aufgebaut.

(nm)