8 Kilometer Stau am Gotthard

Während man in der Nacht relativ gut vorankam, zieht der Stau am Gotthard bereits am Donnerstagmorgen wieder an. Zwischenzeitlich stand man acht Kilometer im Stau, um 9 Uhr sind es nur noch sieben Stunden. Der San Bernardino ist offen, kurz vor dem Mittag staut es rund eine Viertelstunde.

Wer noch keine Unterkunft gebucht hat, findet diese Auffahrt auch in der Ostschweiz anständiges Wetter vor. Heute Donnerstag sind die Prognosen ähnlich wie jene fürs Tessin. Bei uns könnte am Abend ein kleiner Regensprutz drohen, im Tessin bleibt es trocken.

Bereits am Freitag scheint das Wetter in der Ostschweiz allerdings vielversprechender. Bei 19 Grad und einem leicht bewölkten Himmel kann man das verlängerte Wochenende problemlos auf Balkonien verbringen. Auch am Samstag unterscheidet sich das Wetter in der Ostschweiz und im Tessin kaum – bei uns dürfte es gar ein wenig sonniger sein als im Süden. Am Sonntag dann erwartet uns zuhause viel Regen. Doch auch im Sonnenkanton bleibt es für einmal bewölkt und regnerisch. Kein Problem also, das Wochenende zuhause zu verbringen.

