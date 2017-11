Auf der St.Galler Stadtautobahn staut es am Mittwochabend. © Screenshot mydrive.tomtom.com (Stand: 18 Uhr)

Auf der Autobahn A1, Höhe Stephanshorn, kam es am Mittwoch im Feierabendverkehr zu einem Auffahrunfall mit drei Autos. In der Folge staut es ab St.Gallen-Winkeln in Richtung St.Margrethen.