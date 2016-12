7. Sieg für Bern, 7. Niederlage für Kloten

Mark Arcobello sorgte mit seinem Siegtreffer dafür, dass Leader Bern auch gegen den Tabellenletzten Fribourg-Gottéron seine Siegesserie fortsetzte © KEYSTONE/PPR/ANTHONY ANEX

Bern verteidigt in der NLA dank dem 4:3-Sieg gegen Fribourg-Gottéron seine Leaderposition. Für den Meister war es der 7. Sieg in Serie. Derweil verlor Kloten gegen Genève-Servette zum 7. Mal in Folge.