7 Tipps für dein Wochenende

Dearrival

Am heutigen Freitag, 20. Oktober, findet die Finissage der Kunstausstellung Dearrival im Lattich beim Güterbahnhof in St.Gallen statt. Ab 18 Uhr geht es los mit Werkgesprächen, um 19 Uhr gibt es Live-Kunst mit Elia Varini. Eine Performance von Martina Morger und Wassili Widmer findet um 20 Uhr statt. Anschliessend steigt in der «Tankstelle» die After-Party mit «Mein Kollektiv».

Oktoberfest in Chur

Am Freitag und Samstag, 20. und 21. Oktober, startet in Chur das Oktoberfest zum zehnten Mal. Die Stadthalle wird in diesem Jahr neu gestaltet. Die Bühne wird von allen Plätzen aus gut zu sehen sein. Für eine stimmungsvolle Unterhaltung mit Bands aus Deutschland wird gesorgt. Die Partyräuber, Albfetza und die Würzbuam bringen das Oktoberfest an drei Wochenenden zum Beben. Neu findet dieses nämlich gleich an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Es gibt natürlich auch traditionelle bayrische Speisen.

Kuhrennen Flumserberg

Tradition und Alpenkulisse: Der Chäsmarkt und das Kuhrennen finden am Sonntag,21. Oktober auf der Alp Tannenboden statt. Der Chäsmarkt ist bereits zur Tradition geworden. Jedes Jahr werden die Chäsleibe der Alpsenten Mitte Oktober präsentiert. Das aussergewöhnliche Kuhrennen dürfte spannend werden. Jeder Besucher kann auf seinen Favoriten tippen. Die Kühe werden dem Publikum vorgestellt, bevor um 15 Uhr der Startschuss für das Rennen fällt. Es gibt ausserdem musikalische Unterhaltung und Attraktionen für Kinder.

Qualifikation bandXost

Am diesjährigen Talentwettbewerb bandXost findet eine der Qualifikationsrunden im Alten Kino Mels statt. Am Samstag, 21. Oktober startet das Ganze um 19 Uhr. bandXost ist die grosse Chance für junge Musikerinnen, Musiker und Bands. Sie können der Jury und dem Publikum zeigen, was sie drauf haben. An diesem Samstag treten Foxhound (SG), Mia Solo (TG), Onesha B (SG), Patrick Arquero (AR), Gazzou (SG) und The Autocrats (FL) auf.

Die Wahl der Apfelkönigin

Die Thurgauer Apfelkönigin wird heuer an der Olma St.Gallen gewählt. Die sechs Finalistinnen Deborah Neuhaus, Iris Lieberherr, Lea Rutishauser, Marion Weibel, Sara Zaugg und Tiziana Castauro treten gegeneinander an. Die Herzblut-Thurgauerinnen möchten alle die Krone – eine von ihnen wird den Kanton Thurgau und sein Obst für ein Jahr repräsentieren. Am Samstag geht die Wahl über die Bühne. Moderator Reto Scherrer wird durch die Wahl führen. Die Kandidatinnen müssen sich bei kniffligen Aufgaben und hartnäckige Fragen beweisen. Von 10 bis 12 Uhr findet das öffentliche Styling in der Hallte 9.1.2 statt – dort werden sie für den Auftritt von 13.15 bis 14 Uhr vorbereitet.

Radio City am Freitag und Samstag

Auch am letzten Olma-Wochenende kann in der Radio City noch einmal richtig gefeiert werden. Nach der Olma ist vor der Radio City. Jeweils ab 17 Uhr öffnet sich das Zelt für alle Tanzwütigen. Es wird empfohlen, früh zu kommen, damit man nicht lange anstehen muss. Am Freitag mischen «The 90’s Brothers» die Radio City auf. Mit Hits und Outfits aus den 90ern sorgen sie für einen unvergesslichen Partyabend. Am Samstag kommt das Erfolgsduo Remady & Manu-L in die Radio City. Die beiden sind bekannt für ihre Live-Auftritte. Es dürfte eine Erlebnisreise quer durch die immense Breite der elektronischen Tanzmusik werden. Support macht DJ Danton.

FC St.Gallen gegen FC Lausanne

Am Sonntag gibt’s dann endlich wieder ein Heimspiel des FCSG. Und es ist erst noch ein Olma-Match. Was will man mehr? Zu Gast im Kybunpark ist der FC Lausanne-Sport. Angepfiffen wird das Spiel um 16 Uhr.

