Netzpanne: Swisscom gibt Fehler zu

Seit dem letzten Mittwoch ist ein halbes Quartier in Romanshorn offline. Doch bei der Swisscom wusste man vom Vorfall nichts. Erst nach hartnäckigen Anfragen der Medien hat das Telekomunternehmen das Problem am Dienstag offenbar klären können. «Im Rahmen des Breitbandausbaus mit Glasfasertechnologie erfolgte am 14. März eine fehlerhafte Umschaltung bei einem Verteilerkasten», sagt Swisscom-Mediensprecherin Sabrina Hubacher auf Anfrage.

Eine Woche offline

Gemäss Swisscom waren rund 70 Haushalte am Maria-Stader-Weg und an der Schlossstrasse in Romanshorn über eine Woche lang ohne Telefon, Internet und Swisscom TV. Betroffen waren auch Kunden von Sunrise.

Störung «nicht sofort erkannt»

«Leider haben wir diese Störung nicht sofort als Mehrfachstörung erkannt, weil wir sehr wenige Kundenmeldungen erhalten haben. Aber auch intern hat die Kommunikation nicht gut funktioniert. Da müssen wir über die Bücher», sagt Hubacher.

Die ersten Massnahmen, um die Störung zu beheben, sind inzwischen umgesetzt. «Allerdings können wir nicht sagen, ob zurzeit alle Kunden wieder auf das Netz zugreifen können.» Betroffene Kunden sollen sich mit der Swisscom in Verbindung setzen.

(agm)