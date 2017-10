Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Eine 70-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in der Garage ihres Hauses in der Nähe von Lugano am Samstag ums Leben gekommen. Sie war aus ihrem Wagen gestiegen, um den Kofferraum zu öffnen. Dabei wurde sie vom Auto erfasst.