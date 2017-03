70 Menschen in Gondel gefangen

Ein Helikopter eilt zur Rettung der Passagiere in der steckengebliebenen Gondel. © KEYSTONE/EPA EFE/RAMÓN DE LA ROCHA

Horrorszenario auf Spaniens höchstem Berg: Nachdem die Seilbahn auf dem Weg zum Gipfel des Vulkans Teide auf Teneriffa am Mittwochnachmittag in luftiger Höhe ausgefallen war, mussten etwa 70 Passagiere stundenlang in der Kabine ausharren.