7000 Menschen erinnern an Befreiung des KZ Mauthausen

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Kern bei der Kranzniederlegung im ehemaligen KZ Mauthausen. © KEYSTONE/APA/PETER LECHNER

Rund 7000 Menschen haben am Sonntag in Österreich an die Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen vor 72 Jahren erinnert. Das Gedenken auf dem Gelände des Lagers nahe Linz stand unter dem Motto «Internationalität verbindet».