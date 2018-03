73 Rekruten in Chur erkrankt

73 Rekruten sind in Chur erkrankt. Der Truppenarzt geht von einer infektiösen Magen-Darm-Erkrankung aus. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

In Chur sind 73 Rekruten einer Kompanie der Infanterie Rekrutenschule erkrankt. Sie wurden in der Nacht auf Freitag wegen Magen-Darm-Beschwerden in ihrer Unterkunft isoliert. Die Ursache für die Erkrankung ist unklar.