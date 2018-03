«Rauch und Flammen aus dem Hallendach»

Die Feuerwehr hatte den Brand auf dem ehemaligen Saurer-Areal rasch unter Kontrolle. © brknews

In einem Gewerbegebäude auf dem ehemaligen Saurer-Areal in Arbon ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Angaben der Polizei niemand. Die Brandursache ist unklar.