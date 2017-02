74-jährige Frau bei Sturz aus einem Fenster verletzt

Am Freitagabend ist im Aargau eine 74-jährige Frau aus einem Fenster im ersten Obergeschoss ihres Einfamilienhauses gestürzt, als sie sich offenbar vor Einbrechern in Sicherheit bringen wollte. (Symbolbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Eine 74-jährige Frau hat sich in Effingen AG bei einem Sturz aus einem im ersten Obergeschoss gelegenen Fenster verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich vor Einbrechern in Sicherheit bringen wollte und dabei etwa dreieinhalb Meter in die Tiefe stürzte.