74-jähriger Toggenburger vermisst

Seit Donnerstag, 10 Uhr, wird Peter Koch aus Lichtensteig vermisst. Peter Koch verliess sein Zuhause am Donnerstagmorgen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, um in Glarus Süd wandern zu gehen. Er kehrte seither nicht an seinen Wohnort zurück. Die bisherigen Ermittlungen sind ohne Erfolg geblieben.

Peter Koch ist 74-jährig, ca. 170 cm gross, schlank, hat kurze graue Haare. Zuletzt trug er ein schwarz-weisses Hemd, eine graue Jacke, eine dunkelbraune Manchester-Hose und Turnschuhe.

Hinweise über den Aufenthalt oder den Verbleib des Vermissten sind an die Kantonspolizei Glarus zu richten (055-645-66-66).

