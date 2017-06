Der Schauspieler Roger Smith - hier mit seiner Frau, der Schauspielerin Ann-Margret - war in den 70er Jahren bekannt geworden durch die TV-Krimiserie "77 Sunset Strip". Nun ist er 84-jährig verstorben. © KEYSTONE/AP/CHRIS PIZZELLO

Der durch die Fernsehserie «77 Sunset Strip» bekannt gewordene Schauspieler Roger Smith ist tot. Der US-Amerikaner starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren nach einer schweren Krankheit in einem Spital in Los Angeles, wie der Agent seiner Witwe am Montag mitteilte.