Lindt Bennett – Hallo Leben

Kim Bennett erkrankte schwer an Krebs. Eine Welt brach für die beiden zusammen. Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, taten sie das, was sie schon immer am besten konnten: Zusammenhalten, kämpfen und Musik machen. In dieser Zeit entstand ihr neues Album, trotz Chemo und Bestrahlung.

Inmitten dieser Verzweiflung, entstand zugleich etwas ganz Neues und Positives. Produzent und Songwriter Henning Gehrke (u.a. Udo Lindenberg) schrieb ihnen einen Song auf den Leib, der treffender nicht sein könnte: «Hallo Leben» ist eine fröhlich-anmutende Uptempo Nummer, die voller Gefühl steckt. Voller Hoffnung, trotz aller Selbstzweifel, das Leben zu umarmen und sich selbst nicht zu verlieren. Lindt Bennett melden sich zurück: gestärkt und bereit für Neues! (one4youmusic)