80-jährige Frau bei Auffahrunfall verletzt

Eine 32-jährige Mutter fuhr mit ihren zwei Kindern im Auto auf der Gasterstrasse von Kaltbrunn in Richtung Schänis. Sie bremste ihr Auto ab, als sie in eine Seitenstrasse einbiegen wollte, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Die 80-Jährige im Auto dahinter prallte infolgedessen mit ihrem Auto in das Heck des stehenden Autos.

Die 80-jährige Frau wurde vom Notarzt betreut, bevor sie mit dem Rettunsgdienst ins Spital gebracht wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30’000 Franken.

(Kapo SG/red)