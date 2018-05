Auf dem Dach gelandet: Ein 81-jähriger Lenker verlor in Beinwil SO die Kontrolle über sein Auto. Der Mann und die Beifahrerin erlitten mittelschwere Verletzungen. © Keystone

Bei einem Selbstunfall auf der Passwangstrasse in Beinwil SO sind am Donnerstagabend zwei Personen mittelschwer verletzt worden. Der 81-jährige Lenker hatte die Kontrolle über das Auto verloren. Das Auto landete auf dem Dach.