82 Film-Frauen appellieren in Cannes für Chancengleichheit

Schauspielerinnen und Regisseurinnen forderten auf dem roten Teppich in Cannes gleiche Rechte in der Filmbranche. © KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON

Beim Filmfestival in Cannes hat Jury-Präsidentin Cate Blanchett am Samstag mit rund 80 Mitstreiterinnen einen Appell für Chancengleichheit und gleiche Bezahlung für Frauen in der Filmbranche gestartet.