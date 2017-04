85-Jähriger stirbt nach Angriff in Klinik in St. Urban

Blick auf ein Gebäude der Klinik St. Urban im Kanton Luzern: In der psychiatrischen Klinik ist ein 85-Jähriger gestorben, nachdem er in seinem Zimmer von einem 33-Jährigen angegriffen wurde. (Archivbild) © Luzerner Psychiatrie / lups.ch

Ein Angriff in der psychiatrischen Klinik in St. Urban hat in der Nacht auf Karfreitag tödlich geendet. Ein frisch eingelieferter Patient war auf einen anderen Patienten losgegangen. Das Opfer, ein 85-jähriger Mann, erlag seinen schweren Verletzungen wenig später.