9 Ferienorte zum Dahinschmelzen

1. Split, Kroatien

Das dalmatinische Split liegt immer noch im touristischen Schatten von Dubrovnik. Dabei weiss die historische Küstenstadt mit dem berühmten Diokletianspalast genauso zu bezaubern.

Zwischen Säulen, Toren und alten Gemäuern kann man wunderbar flanieren, im „Café Luxor“ befindet sich inmitten der Palastgemäuer eines der wohl schönsten Kaffeehäuser Europas.

Die schönen Strände laden zum Badeplausch ein und das 20 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernte Bacvice zum ausgelassenen Partyvergnügen. Selbst in der Hochsaison hält sich das Touristenaufkommen in Split wunderbar in Grenzen.

2. Göteborg, Schweden

Die zweitgrösste Stadt Schwedens ist vor allem als Universitätsstadt bekannt. Doch Göteborg hat weit mehr zu bieten.

Mit zahlreichen Festivals gilt es bei Musik- und Partyfans als vibrierende Destination, die viele Unterhaltungsmöglichkeiten bietet.

Und hast du gewusst, dass Göteborg sich seit nicht allzu langer Zeit zu einem kulinarischen Zentrum Nordeuropas entwickelt hat? Als Gourmet und Schleckmaul könntest du locker gleich mehrere Wochen in dieser Stadt verbringen.

3.Ferrara, Italien

Rom ist nicht die einzige italienische Stadt, die mit reichen, historischen Schätzen aufzuwarten weiss. Im Norden von Italien erwarten dich innerhalb von einer neun Kilometer langen Stadtmauer unzählige Kathedralen und Schlösser aus dem 14. Jahrhundert.

Die Tatsache, dass der Stadtkern fast unverändert erhalten geblieben ist, hat dem reizvollen Städtchen die Auszeichnung als UNESCO-Weltkulturerbe eingebracht. Am besten erkundest du die autofreie Altstadt mit dem Fahrrad. Mit dem Drahtesel kannst du auch die Stadtmauer abfahren.

Einen Besuch wert ist übrigens auch die nahegelegene Naturoase des Po-Deltas, die dir mit ihren zauberhaften Landschaften den Atem rauben wird.

4.Vézelay, Frankreich

Du glaubst, dass Paris für einen romantischen Städtetrip in Frankreich das Nonplusultra ist?

Ein Besuch in Vézelay könnte dich möglicherweise eines Besseren belehren. Das Kleinod mit nur knapp 450 Einwohnern gilt bei vielen Reiseexperten als eines der schönsten Dörfer Frankreichs. Die wunderschönen Weinberge thronen inmitten einer lieblichen Hügellandschaft und den bestens erhaltenen historischen Gemäuern. Als Besucher hat man das Gefühl, dass in Vézelay seit dem Mittelalter die Zeit stehen geblieben ist.

5.Brügge, Belgien

Zu Unrecht ein touristisches Schattendasein fristet auch das belgische Brügge. Die UNESCO Weltkulturerbstadt in der belgischen Provinz Westflandern ist ein einmaliger Ort, der das Herz und die Sinne berührt.

Zum einen wirkt die durch Kultur und Kunst geprägte Stadt äusserst kosmopolitisch und modern, zum anderen aber auch mysteriös und mittelalterlich. Wer durch die pittoresken Gassen Brügges und entlang der romantischen Grachten und grünen Festungsanlagen schlendert, wird ganz bestimmt in Windeseile von dieser geheimnisvollen Stadt und ihren freundlichen und weltoffenen Bewohnern verzaubert werden.

6.Porto, Portugal

Wer einen Städte-Trip nach Portugal plant, denkt vermutlich zuerst an Lissabon. Das charmante Porto eignet sich aber genauso gut für einen Kurz-Besuch. Die Trendstadt lockt nicht nur mit einer wunderschönen Architektur, ihrem erstklassigen und weltberühmten Portwein, ausgezeichnetem Essen und einem unverwechselbaren Mix aus entspannter Atmosphäre und südländischem Temperament, sondern auch mit günstigen Übernachtungsmöglichkeiten und Billigflügen.

Tipp für Fussball-Fans: Obwohl der FC Porto zu den Top-Mannschaften im europäischen Fussball zählt, sind Tickets für die Spiele im Estádio do Dragão verhältnismässig günstig.

7.Riga, Lettland

Riga ist die grösste Stadt des Baltikums und gehört zu den aufstrebenden Metropolen Osteuropas.

Die wunderbaren Kulturschätze der lettischen Jugendstil-Stadt sind genauso empfehlenswert wie der traditionelle Fischmarkt, ein kurzer Abstecher zur Ostseeküste oder ein feuchtfröhlicher Abend mit Locals in einer der unzähligen Bars.

Unser Geheimtipp: In der bei Touristen wenig bekannten Bar im Turm des Rigaer Bahnhofs geniesst du bei einem leckeren Sushi-Essen mit Cocktail einen wunderbaren Blick auf die Dächer der Altstadt.

8.Triest, Italien

Schon der erste Blick auf die Stadt wird dir den Atem rauben, liegt sie doch traumhaft schön zwischen grünem Karst und einer sanftblauen Meeresbucht.

Mit ihren römischen Bauten, einer mittelalterlichen Burg, dem majestätischen Hafen aus kaiserlichen (Sissi)-Zeiten und den ehrwürdigen Handelshäusern erstrahlt die Küstenstadt in einmaliger Schönheit. Wunderbar überschaubar und ohne lange Touristenschlangen wird ein Stadtbummel zu einer äusserst entspannten Entdeckungsreise, bei der am Ende ein Besuch in einem Kaffeehaus nicht fehlen darf.

9.Dresden, Deutschland

Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Dresden grösstenteils in Schutt und Asche. Heute präsentiert sich die Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen nach einem historiengetreuen Wiederaufbau als elegante und schicke Barock-City, die sich definitiv auf unserer Reise-Bucket-Liste einen Platz verdient hat.

Neben den zahlreichen berühmten Museen, die mit einer einzigartigen Fülle an Kunstwerken von Weltrang aufwarten, solltest du unbedingt auch einem der urigen Biergärten an der Elbe einen Besuch abstatten.

