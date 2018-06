Autobahn nach tödlichem Unfall gesperrt

Zum Unfall kam es laut einer Mitteilung der Zürcher Kantonspolizei um 5.10 Uhr auf dem Überholstreifen der Autobahn A3. Auf der Höhe Wädenswil prallten die Autos eines 60-Jährigen und eines 28-Jährigen ineinander. Während die Unfallbeteiligten ausstiegen, um sich in Sicherheit zu bringen, wurden sie vom Auto eines 59-Jährigen erfasst. Der 60-jährige Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt ins Spital gefahren.

Ein Toter und ein Verletzter nach schwerem Unfall auf der #A3 bei #Wädenswil. A3 bleibt in Richtung Zürich gesperrt. Updates und Bilder auf https://t.co/X8LyEb6gV7 https://t.co/h6WIOEuopF pic.twitter.com/lGgWEWBCCU — Zürichsee-Zeitung (@ZSZonline) June 13, 2018

Weil die Autobahn in Fahrtrichtung Zürich immer noch gesperrt ist, müssen Pendler aus dem FM1-Land einen Zeitverlust von über anderthalb Stunden in Kauf nehmen. Es staut ab Wollerau auf einer Länge von sieben Kilometern. Viasuisse empfiehlt Reisenden aus Chur, die A13 via St.Gallen zu nehmen. Als lokale Alternative kann man ab Reichenburg über die Oberland-Autobahn ausweichen. Jedoch müsse auch hier mit Stau gerechnet werden. Nach Polizeiangaben dürfte die Unfallstelle um 9 Uhr geräumt sein.

Der FM1-Verkehrsservice hält dich über Staus und Verkehrsstörungen auf dem Laufenden.

(red.)