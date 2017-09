9 Lifehacks für echte Kerle

In Zusammenarbeit mit:

1. Kühles Bier in zwei Minuten

Du verspürst nach dem Feierabend Lust auf ein kühles Bier, doch leider findest du in der Küche nur noch die lauwarme Version vor. Kein Grund zum Verzweifeln! Nimm eine Schüssel Wasser und gib einige Eiswürfel sowie etwas Salz dazu. Stell das Bier nun rein und du wirst nach zwei Minuten bereits ein um 10 Grad heruntergekühltes Bier in den Händen halten.

2. Flasche und Dosen öffnen ohne Öffner

Du hast gerade keinen Flaschen- oder Dosenöffner oder Korkenzieher zur Hand? Ab sofort findest du die Rettung in einem mehrfach gefalteten Blatt Papier, einer Betonfläche bzw. einer . Wie das funktioniert, erfährst du hier:

3. Mixer reinigen

Du liebst Eiweiss-Shakes und Früchte-Smoothies, hasst es aber wie die Pest, anschliessend den Mixer sauber zu machen? Kein Problem! Gib einfach etwas Wasser und Spülmittel in den Mixer und mixe das Ganze wie einen Shake. Anschliessend kurz ausspülen und fertig ist das Reinigungsprozedere.

4. Das perfekte Steak zubereiten

Viele Männer (und auch Frauen) bekunden Mühe, den Garzustand des geliebten Steaks zu bestimmen. Dabei lässt sich dieser ganz einfach mit den Fingern herausfinden. Drücke die unten aufgeführten Finger der rechten Hand in den Daumenballen der linken Hand. Die Härte deines Daumenballens entspricht jeweils dem Zustand des Steaks.

Daumen und Zeigefinger: Medium-Rare

Daumen und Mittelfinger: Medium

Daumen und Ringfinger: Medium-Well

Daumen und kleiner Finger: Well Done

5. Faltenfreies Hemd ohne Bügeleisen

Fast jeder Mann kennt die Situation: Da steht ein wichtiges Business-Meeting oder Dinner-Date bevor und Zuhause bzw. im Hotelzimmer lässt sich nur noch ein zerknittertes, sauberes Hemd auftreiben. Nur die Ruhe bewahren! Nimm das Hemd vor dem Duschen mit ins Badezimmer und hänge es akkurat an einem Bügel auf. Schliesse nun alle Türen und Fenster und geniesse anschliessend die heisse Dusche. Durch den Dampf im ganzen Raum wird das Hemd im Nu geglättet. Sobald das Hemd keine Falten mehr hat, kannst du die Türen und Fenster wieder öffnen. Falls du unter Zeitdruck bist, kannst du das Hemd zusätzlich noch kurz trockenföhnen.

6. Pack-Hack fürs Hemd

Damit du dich gar nicht erst über ein zerknittertes Hemd ärgern musst, zeigen wir dir hier, wie das gute Stück in den Koffer gelegt werden sollte:

7. Verjüngungskur für die Lieblingstreter

Du hast Lieblingsschuhe, die bereits ziemlich abgetragen aussehen, von denen du dich aber auf keinen Fall trennen möchtest? Dann solltest du diesen Lifehack unbedingt mal ausprobieren: Halbiere eine rohe Kartoffel und reibe mit den Schnittflächen deine Schuhe ein. Trage anschliessend eine Schuhcreme auf und reinige die Schuhe einmal gründlich. Deine Lieblingstreter werden nun weit weniger abgetragen aussehen und glänzen wieder wunderschön.

8. Weg mit dem Mief

Wer kennt es nicht: Nach einigen schweisstreibenden Sporteinheiten oder einem langen Businesstag können die geliebten Sportschuhe beziehungsweise Lederschuhe ganz schön miefen. Mit diesem Trick kannst über Nacht den unschönen Geruch sehr einfach beseitigen. Alles, was du dazu brauchst, sind Trocknertücher, die du in jedem grösseren Supermarkt in der Waschmittelabteilung findest. Nimm zwei Tücher, zerknülle sie und stecke sie für eine Nacht in die Schuhe. Die Tücher werden den schlechten Geruch aufnehmen und deine Treter wieder wunderbar frisch riechen.

9. Glanz für die Schuhe

Du solltest für einen Business-Termin oder ein Date dringend deine Lederschuhe auf Vordermann bringen, hast aber keine Schuhcreme zur Hand? Da kann dir ein kleiner Klecks von einer Bodylotion weiterhelfen. Zuerst gilt es, mit einer Bürste die Verschmutzungen zu entfernen und danach die Creme in kreisenden Bewegungen ins Leder einzumassieren. Die Lederschuhe werden wie neu glänzen.

