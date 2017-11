Kleidertausch, Käse, Putz und Peitschen

Wer kennt es nicht. Es ist Freitagabend und ihr kommt einfach nicht drauf, was ihr mit den zwei freien Tagen anstellen sollt. Klar, es gebe noch das «Dabu Fantastic»-Konzert im Kugl. Aber dann bleibt ja immer noch ein freier Abend. Keine Angst: Dafür gibt es schliesslich uns! Hier kommen 9 Tipps für ein rundum gelungenes Weekend.

1. «Swap St.Gallen»

Im Textilmuseum St.Gallen werden morgen fleissig Kleidungsstücke getauscht. Für zehn Franken kann man ausrangierte oder ungeliebte Kleidungsstücke bringen und gegen andere eintauschen. Bonus: In den zehn Franken Unkostenbeitrag ist auch ein Tageseintritt fürs Textilmuseum inbegriffen. Mehr Infos gibt es hier.

2. Käsefest Rapperswil-Jona

Käse gehört bekanntlich zu den besten Lebensmittel der Welt :). Rund 25 Käsereien bieten am Samstag in Rapperswil-Jona über 200 verschiedene Milch- und Käsespezialitäten an. Weiter gibt es musikalische Unterhaltung, Streichelzoo und Feststimmung. Mehr dazu.

3. Hochzeitsmesse St.Gallen 👰🤵

Das Wochenende vom 4. und 5. November 2017 steht ganz im Zeichen der Romantik. Die 24. Fest- und Hochzeitsmesse in St.Gallen empfängt Brautpaare, deren Familien und Freunde sowie Organisatoren von Events und festlichen Anlässen. Preis: Zwischen 12 und 18 Franken. Mehr zur Hochzeitsmesse findet ihr hier.

4. Schnuppertag in der Migros Klubschule

Am Samstag kann gibt es in der Migros Klubschule St.Gallen diverse Schnupperkurse. Neben klassischen Kursen gibt es auch Exotisches zu bestaunen und auszuprobieren: Von Hackbrett spielen, über hawaiianischen Tanz bis hin zum Ballett-Workout. Hier gibts mehr Informationen.

5. Moritz kommt! 37. Jugendsession

Am Samstag findet im Regierungsgebäude St.Gallen die 37. Jugendsession statt. Dabei haben Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit, aktiv politisch mitzuwirken. Mit dabei ist der St.Galler Regierungspräsident Fredy Fässler und unser aller Liebling: Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger.

6. Turnerunterhaltung in St.Gallen/Turnernacht Zihlschlacht

Jedes Jahr lässt sich der Turnverein St.Georgen in St.Gallen nicht lumpen und stellt eine Unterhaltung der Extraklasse auf die Beine. Nebst Barrenshows kommen auch die kleinsten Turner auf die Bühne und zeigen was in ihnen steckt. Die Turnerunterhaltung in St.Georgen findet am Freitag- und am Samstagabend statt. Mehr Infos gibt es hier.

Aber nicht nur in St.Georgen wird geturnt, auch in Zihlschlacht gibt einer der besten Turnvereine des Kantons sein Können zum Besten.

7. See-Cleanup Romanshorn

Das Gebiet rund um den Gemeinde- und Inselihafen wird am Samstagmorgen von Freiwilligen aufgeräumt. Unterstützt wird die Umweltaktion von einer Tauchergruppe. Los geht’s um neun Uhr. Hier findet ihr weitere Infos.

8. Alpenrockparty in Steinegg

Im Appenzellerland steigt eine Party der besonderen Art. An der Alpenrock Party des Skiclubs Steinegg buhlen am Freitagabend fünf Bands um die Gunst des Publikums. Dieses darf dann abstimmen, welche Band am besten gespielt hat. Der kulinarische Einstieg auf die Party beginnt um 17 Uhr. Mehr dazu.

9. Wunderbar

Gleich noch eine Party im FM1-Land! Am Freitagabend öffnet in Tägerwilen die langersehnte Wunderbar ihre Winter Location. Mehr Infos kriegt ihr hier.

Psst! Bonus-Tipp

In Schaanwald findet dieses Wochenende der zweite BDSM-Treff im Fürstentum Liechtenstein statt. Gemäss Veranstalter richtet sich die Party an alle, die sich «getraut haben, sich anzumelden». Wo die Party genau stattfindet, wird erst kurz vorher verraten. Mehr Infos und Anmeldung gibt es hier.

Dies ist nur eine Auswahl an Events an diesem Wochenende. Wir sind uns absolut bewusst, dass es noch diverse andere Veranstaltungen gibt. Wir mussten aber eine Auswahl treffen. Willst du weitere Events empfehlen? Dann schreibt sie in die Kommentare.