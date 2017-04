Zuletzt wurde die 90-jährige Marie Brosi am Dienstag gegen 18 Uhr an ihrem Wohnort in Altstätten, Breite gesehen. Seither fehlt von ihr offenbar jede Spur. Die 90-Jährige ist 155 bis 160 Zentimeter gross und hat weisse Haare.

Wer Angaben zur vermissten Person machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei St.Gallen zu melden.

(red)