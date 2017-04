Die SP-Basis stellt sich klar hinter die Reform der Altersvorsorge 2020. In einer Urabstimmung haben sich 90,6 Prozent der Parteimitglieder für die Rentenreform ausgesprochen, wie die Parteileitung am Sonntag in Bern bekanntgab. Das Schweizer Stimmvolk entscheidet im September über die Vorlage.

(SDA)