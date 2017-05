91-Jähriger verursacht Frontalkollision auf A13 am San Bernardino

Frontalkollision auf der A13 am San Bernardino: Ein 91-Jähriger fuhr zwischen den Verkehrskegeln auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein entgegenkommendes Auto. © Handout Kantonspolizei Graubünden

Ein 91-Jähriger Autofahrer ist am Montag auf der A13 am San Bernardino-Pass zwischen den Leitelementen einer Baustellenumfahrung durch- und auf die Gegenfahrbahn gefahren. Dort krachte er frontal in ein entgegenkommendes Auto. Er wurde schwer verletzt.