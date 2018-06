93-Jährige wendet auf der Autobahn

Am Montag um 9.40 Uhr war die Frau auf der Autobahneinfahrt Oberbüren, unterwegs in Richtung Wil. Gemäss eigenen Angaben bemerkte sie, dass sie keine Autobahnvignette hatte, ausserdem habe sie sowieso in die andere Richtung wollen. Daher habe sie beim Erreichen der Autobahn wenden wollen.

Ein aufmerksamer Autofahrer hat die 93-Jährige auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht und sie auf dem Pannenstreifen zum Anhalten bewegt. Die Kantonspolizei St.Gallen nahm der älteren Dame den Führerausweis auf der Stelle ab.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

(red.)