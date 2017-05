Aarau fügt FCZ zweite Niederlage bei

Marco Schällibaum (links) behielt gegen Uli Fortes FC Zürich die Oberhand © KEYSTONE/URS FLUEELER

Just beim formschwachen Aarau kassiert der FC Zürich die zweite Niederlage in der Challenge League. Der Leader unterliegt im Brügglifeld 1:3. Am 6. Februar war der FCZ in Genf zum davor einzigen Mal seit dem Abstieg aus der Super League als Verlierer vom Platz gegangen.