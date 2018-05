Aarau siegt in Wohlen 3:1

Die entscheidende Doublette markierte Frontino in der 93. und 94. Minute. Für den im Verlaufe der Vorrunde vom FC Winterthur übernommenen Angreifer waren es die Saisontore 9 bis 11. Bereits im März hatte Frontino beim 4:2-Heimsieg Aaraus gegen Wohlen drei Tore erzielt.

Damit gewann Aarau im 20. Challenge-League-Derby gegen Wohlen zum 14. Mal. Nur ein einziges Mal war Wohlen siegreich. Der freiwillige Absteiger Wohlen ist nicht nur im Derby, sondern ganz allgemein in der diesjährigen Meisterschaft ein seltener Gewinner. Er gewann am 30. September 2017 letztmals ein Spiel; seither blieb Wohlen in 22 Partien erfolglos.

(SDA)