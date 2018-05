ABBA-Museum zeigt «ganze Geschichte»

Bis jetzt widmete sich die Schau "ABBA The Museum" in der Swedish Music Hall of Fame in Stockholm nur den aktiven Jahren der Band, neu werden auch die Jahre danach integriert. (Archivbild) © Keystone/EPA/JESSICA GOW

Wenige Tage nach dem überraschenden Mini-Comeback mit zwei neuen ABBA-Songs, zeigt das ABBA-Museum in Stockholm eine neue Ausstellung. Erstmals werde «die ganze Geschichte» der Band erzählt, also auch, was nach der Auflösung 1982 geschah, erklärte das Museum.