Abdankungsbrief von britischem König George III. jetzt online

Ausschnitt aus einem Brief des britischen Königs George III. 350'000 Seiten aus dem königlichen Archiv wurden digitalisiert und sind neu über ein Online-Portal der Öffentlichkeit zugänglich. © KEYSTONE/AP Royal Archives / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2017

Ein ungenutzter Brief des britischen Königs George III. aus dem Jahr 1783 ist jetzt im Internet abrufbar. In dem während des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs geschriebenen Brief teilt der König mit, er wolle sich nach seiner Abdankung nach Hannover zurückziehen.