Abfallberge an den Drei Weieren

«Wir alle freuen uns über warme und schöne Sommernächte und eure zahlreichen Besuche, ob bei Tag oder Nacht», schreiben die Betreiber des Milchhüslis auf den Drei Weieren auf Facebook. Diese Idylle werde aber vor allem im Sommer oft getrübt, wenn die Bademeister am Morgen jeweils erst einige Stunden mit dem Wegräumen von Abfall beschäftigt sind. «Wenn jede/r seinen Abfall mitnehmen oder zumindest in die Eimer entsorgen würde, würde es am Morgen definitiv besser aussehen», schreiben die Verantwortlichen.

Der Beitrag sorgt für viele Reaktionen, vier Stunden nach der Veröffentlichung wurde er bereits über 120 Mal geteilt. «Einfach immer wieder eine Sauerei», schreibt Rosemarie in den Kommentaren. Viele geben dem Milchhüsli Recht und regen sich über die Dreckspatzen auf, die ihren Abfall nicht entsorgen. «Unfassbar, traurig, schade», schreiben viele auf Facebook.

Dass überall in der Ostschweiz Abfall in der Natur herumliegt, merkt man auch, wenn man die #cleanuptogether Bewegung verfolgt. Via Facebook nominieren sich Leute gegenseitig und fordern dazu auf, für eine kurze Zeit Abfall zu sammeln. Unter anderem hat FM1-Moderatorin Rosie Hörler an ihrem Lieblingsplatz Müll gesammelt.

#cleanuptogether Wir räumen das FM1-Land auf! #cleanuptogetherIch nominiere für diese tolle Challenge Philipp Knöpfel Dario Brazerol und euch alle natürlich! Gepostet von Rosie Hörler am Samstag, 2. Juni 2018

(enf)