Abgelenkter Chauffeur landet in Wiese bei Neunforn

Der Lastwagen kam im Wiesland zum Stillstand © Kantonspolizei Thurgau

Am Dienstagnachmittag lenkte ein Chauffeur seinen Lastwagen versehentlich in eine Wiese in Neunforn. Der 59-Jährige gab an, durch sein Navigationsgerät abgelenkt gewesen zu sein. Beim Selbstunfall flossen 80 Liter Dieselöl in den Boden.